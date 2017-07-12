На Подоле спасли утят (фото, видео)

Неравнодушные киевляне спасли из канализации утку с 8 утятами. Об этом написала на своей странице в Facebook Ольга Бернасовская.

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Она рассказала, что на помощь пришли полицейские, которые с помощью инструментов смогли достать птиц.

"Утку с 8 утятами спасли! Полиция с инструментами освободила двоих из канализации. С Андреевского спуска отнесли в коробках на залив Труханова", - говорится в сообщении Бернасовской.

Как сообщал УНИАН, в июне в киевском районе Выдубичи водители спасли утку с выводком утят, которые пытались перейти многорядное шоссе на развязке.