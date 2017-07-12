Спасти медвежонка: животное застряло в пластиковом кувшине (видео)

Полиция Калифорнии спасла медвежонка, застрявшего в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

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После одной неудачной попытки освободить животное, двое мужчин решили действовать совместно, чтобы снять кувшин. "Как только малыш стал свободным, он вернулся в дикую природу", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, в США медведь пять часов громил кухню спящего американца.