Спасти медвежонка: животное застряло в пластиковом кувшине (видео)
10:56, 12 июля 2017Спасение видов
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Полицейские спасли жизнь медвежонку.
Медвежонок вернулся в дикую природу / Скриншот
Полиция Калифорнии спасла медвежонка, застрявшего в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов.
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После одной неудачной попытки освободить животное, двое мужчин решили действовать совместно, чтобы снять кувшин. "Как только малыш стал свободным, он вернулся в дикую природу", - говорится в подписи к видео.
Как сообщал УНИАН, в США медведь пять часов громил кухню спящего американца.
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