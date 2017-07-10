"Воскресли" два вида жаб, которые считались вымершими

Министерство окружающей среды Эквадора сообщило об обнаружении двух «вымерших» видов жаб — черной плоскогорной жабы Джамбато (Atelopus ignescens) и печальной арлекиновой жабы (Atelopus nanay). В течение 28 лет эти амфибии считались вымершими, передает N+1.

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Оба вида жаб обитают только в Андах, на севере Эквадора. Одно время черные плоскогорные жабы была настолько широко распространены, что появлялись вблизи человеческого жилья, их держали в качестве домашних животных, а также использовали в традиционной медицине. Однако позднее численность обоих видов резко снизилась. Возможно, причиной стала грибковая инфекция, а в случае A.nanay — уничтожение среды обитания. Последний раз исследователи видели и печальную арлекиновую, и черную плоскогорную жабу в конце 80-х годов прошлого века, так что их стали считать вымершими.

Однако в 2016 году исследователи нашли 43 особи черных плоскогорных жаб в провинции Котопакси, а печальную арлекиновую жабу — в биопарке Амару в городе Куэнка. Колонию Atelopus ignescensпривезли в центр Джамбату, занимающийся сохранением редких видов амфибий. 27 июня этого года исследователи сообщили, что черные жабы впервые принесли потомство. Проблема была в том, что амфибии не желали размножаться в лаборатории. «В течение нескольких месяцев жабы спаривались, но самки не откладывали икру», — объясняет сотрудник центра Джамбату Луис Колома (Luis Coloma). «Поэтому мы решили поместить их в открытое пространство. Когда мы в конце концов обнаружили икру, мы поняли как, должно быть, чувствовал себя Томас Эдисон, когда его лампочка загорелась впервые. Это было потрясающе», — говорит ученый. Сейчас в центре выращивают 500 головастиков Atelopus ignescens.

Печальные арлекиновые жабы сейчас обитают в биопарке Амару. О том, удалось ли добиться от них потомства, ученые не сообщают.

Как сообщал УНИАН, весной в Австралии в объективы фотоловушек попали животные, похожие на тасманийского волка (тилацина), который считается вымершим.