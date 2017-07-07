В зоне отчуждения экологи спасли детеныша лошади Пржевальского

Ученые «Экоцентра» и Портсмутского университета обнаружили жеребенка Пржевальского в канализационном колодце вблизи села Корогод во время проведения полевых экологических исследований, сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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Вместе с сотрудниками ДСП «Северная Пуща» животное достали из колодца и обследовали на наличие травм и повреждений. После утешительных выводов специалистов жеребенка отпустили на волю, чтобы в ближайшее время он присоединился к своему стаду.

Лошадь Пржевальского - единственный вид дикой лошади, которая существует сегодня. В естественной среде была истреблена человеком в ХХ веке, занесена в Международную Красную книгу с природоохранным статусом «на грани исчезновения». В Украине лошадь Пржевальского населяет биосферный заповедник «Аскания-Нова» и зону отчуждения, куда его завезли в 1998 году. Сейчас в зоне живет уже больше 70 лошадей.