У атомной электростанции в Абу-Даби замечена китовая акула (фото)

За передвижением молодого представителя крупнейшего вида акул - китовой акулы - можно было наблюдать в течение нескольких дней у атомной электростанции в Абу-Даби, передают "Русские Эмираты".

Читайте такжеВ Центральной Америке нашли новый вид акул (фото)Китовые акулы могут достигать 12 м в длину, но в среднем вырастают до 5,5-10 м. Хотя взрослая акула может весить до 20,6 тонн, представители этого вида не представляют угрозы для людей.

По данным Международного союза охраны природы, китовые акулы, как правило, предпочитают теплые районы и тропический климат.

В своем аккаунте в Instagram компания Nawah Energy опубликовала фотографию экзотической акулы с подписью: “Следует заметить, что акулу, вероятно, привлекли морские сооружения Barakah NPP из-за наличия пищи, созданной в среде обитания молом, который был построен несколько лет назад, чтобы улучшить экологические морские ареалы обитания близ Barakah”.