"Задела за живое": известная певица обрушила на себя гнев австралийцев из-за коал (видео)
Кэти Перри обидела австралийцев и коал после съемок в рекламе.
Кэти Перри вновь оказалась в центре скандала, и вновь по достаточно нелепому поводу, обидев неосторожным высказыванием жителей Австралии и коал, которыми австралийцы так гордятся.
Кэти Перри снялась в рекламном ролике ритейлинговой компании MYER, анонсировав конкурс, победители которого получат 8 000 билетов на ее концерты в Австралии в рамках гастрольного тура Witness: The Tour.
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Совершенно безобидный рекламный ролик заканчивается словами Кэти Перри, обращенными к ее песику, который тоже фигурирует в видео – «Пойдем, Наггет, погоняем коал!»
Именно эта фраза вызвала возмущение австралийцев, поскольку в стране это реальная проблема. По статистике, больше сотни коал ежегодно погибают от нападения собак.
В результате компания MYER вынуждена была убрать слова Кэти из ролика и перевыпустить рекламу.
Перри произошедшее не комментирует.