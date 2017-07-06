В Берлинском зоопарке торжественно открыли площадку для двух единственных в Германии панд (фото, видео)

Накануне официального открытия экспозиции для всех посетителей, больших панд из Берлинского зоопарка посетили председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Пара больших панд - трехлетняя Мэн-Мэн и семилетний Цзяо Цин - прибыла в Берлинский зоопарк из Китая 24 июня 2017 года. В Германии это событие вызвало большой интерес прессы и общественности, ведь это единственные панды на всю страну.

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Более двух недель животные привыкали к своему новому дому и проходили необходимый карантин, и наконец с 6 июля их могут увидеть посетители Берлинского зоопарка.

Как известно, все панды в мире считаются собственностью Китая, который иногда сдает их в аренду другим зоопаркам мира. А все родившиеся заграницей панды также являются собственностью Китая и должны быть возвращены на историческую родину.

В то же время передача панд в иностранные зоопарки часто играет важную дипломатическую роль в укреплении отношений между Китаем и другими государствами.

При этом сообщается, что аренда Мэн-Мэн и Цзяо Цин обойдется немецкому зоопарку в 1 миллион евро в год, а срок аренды составит 15 лет.