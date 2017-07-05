В Харькове нашли птенца пустельги и отнесли в зоопарк

Жители города Харькова нашли небольшого птенца пустельги на улице Набережная здоровья под туями. Они принесли птенца в зоопарк, где он в данный момент находится. Об этом сообщили в Харьковском зоопарке, передает 057.ua.

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Харьковчане, которые нашли птенца, напоили его и покормили мясом, поскольку он выглядел голодным.

«Птенец сейчас находится в хорошем состоянии. После того, как он окрепнет, его выпустят на свободу», – говорит директор Харьковского зоопарка Алексей Григорьев.

Сейчас птенец проходит период адаптации. Питается он насекомыми и мясом. После того, как он окрепнет, его выпустят в дикую природу.