В Харькове нашли птенца пустельги и отнесли в зоопарк
22:15, 05 июля 2017Спасение видов
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В Харьковском зоопарке появился новый "житель".
Птенца накормили и временно поселили в зоопарке / Фото Tenspeed2 via flickr.com
Жители города Харькова нашли небольшого птенца пустельги на улице Набережная здоровья под туями. Они принесли птенца в зоопарк, где он в данный момент находится. Об этом сообщили в Харьковском зоопарке, передает 057.ua.
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Харьковчане, которые нашли птенца, напоили его и покормили мясом, поскольку он выглядел голодным.
«Птенец сейчас находится в хорошем состоянии. После того, как он окрепнет, его выпустят на свободу», – говорит директор Харьковского зоопарка Алексей Григорьев.
Сейчас птенец проходит период адаптации. Питается он насекомыми и мясом. После того, как он окрепнет, его выпустят в дикую природу.
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