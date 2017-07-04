В столичном зоопарке "беби-бум": на свет появились шесть редких птенцов (видео)

В столичном зоопарке - пополнение: на свет появились шесть черных аистов.

"Шесть забавных птенцов уже исследуют окружающий мир, а еще два яичка старательно высиживают по очереди будущие родители", - говорится в сообщении зоопарка на его странице в Facebook.

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В зверинце рассказали, что черный аист – особый и редкий вид птиц. На всю Украину их осталось всего 400 пар. А в этом году в зоопарке загнездились аж 3 пары этих пернатых.

"Такого демографического взрыва черных аистов зоопарки Украины еще не видели!" - добавили в зоопарке Киева.

Как сообщал УНИАН, в марте в Киевском зоопарке вывели 4 черных аистов.