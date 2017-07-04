В столичном зоопарке "беби-бум": на свет появились шесть редких птенцов (видео)
20:11, 04 июля 2017Спасение видов
256
В Украине осталось лишь 400 пар черных аистов.
В столичном зоопарке - пополнение: на свет появились шесть черных аистов.
"Шесть забавных птенцов уже исследуют окружающий мир, а еще два яичка старательно высиживают по очереди будущие родители", - говорится в сообщении зоопарка на его странице в Facebook.
Читайте такжеБезудержное веселье: в столичном зоопарке животные обрадовались ливню (видео)
В зверинце рассказали, что черный аист – особый и редкий вид птиц. На всю Украину их осталось всего 400 пар. А в этом году в зоопарке загнездились аж 3 пары этих пернатых.
"Такого демографического взрыва черных аистов зоопарки Украины еще не видели!" - добавили в зоопарке Киева.
Как сообщал УНИАН, в марте в Киевском зоопарке вывели 4 черных аистов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter