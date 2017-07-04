Против издевательств и развлечений с животными: сегодня отмечают Международный день пленных дельфинов (видео)

Экологи и зоозащитники на протяжении 8 лет требуют закрытия всех дельфинариев в Украине, а также считают недопустимым использовать животных в военных целях.

Правительство Индии присвоило дельфинам статус "личностей, не относящихся к человеческому роду". Часть штатов США, Бразилия, Коста-Рика запретили дельфинарии, аргументируя это тем, что они не соответствуют жизненным потребностям дельфинов.

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Сколько дельфинов в украинских дельфинариях – не знает никто. Официальный реестр китообразных, содержащихся в неволе, в Украине не ведется.

Хлорка в воде вызывает болезни глаз и кожи дельфинов. Животные, привыкшие преодолевать за сутки более 100 км, теснятся в бассейнах. Вследствие этого пленные дельфины живут вдвое меньше, чем их собратья на воле. Больше половины китообразных умирают в первые 2 года адаптации в неволе, а перед каждым трюком дельфинов стоит издевательств и истощения голодом. Все дельфины, которые проживают на территории Украины, занесены в Красную Книгу.