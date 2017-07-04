Медоносный балкон: мужчина поселил у себя пчел, которые нервируют соседей (видео)

Правда, роскошествовать насекомым не приходится - ютятся в четырех небольших ульях.

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Владелец пасеки рассказывает: его отец был заядлым пчеловодом, так и сын решил продолжить традицию. И поселенцам здесь рады не все. Но, чтобы не нервировать соседей, пасечник пообещал вскоре вывезти ульи на дачу.

Как сообщал УНИАН, австралийцы Сидар и Стюарт Андерсоны перевернули понимание о классическом получения меда. Они изобрели потоковый улей, благодаря которому мед льется из улья прямо в посуду.