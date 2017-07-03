Британских бойцов отправят в Габон для защиты слонов

17:10, 03 июля 2017
Спасение видов
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Слонов будут защищать от браконьеров.

REUTERS

В Габоне будет размещен британский контингент, который займется охраной местных слонов от контрабандистов-террористов, сообщает The Independent. В состав миссии, направляемой по запросу властей Габона, войдут 16 бойцов из различных элитных подразделений. Планируется, что в основном они займутся обучением местных офицеров лесной охраны, которым приходится противодействовать контрабандистам, вооруженным автоматами Калашникова и РПГ. Габонских военных будут учить обращаться с оружием, проводить следственно-разыскные мероприятия, а также пользоваться WhatsApp.

Читайте такжеАктивисты PETA обвинили смотрителей зоопарка Ганновера в издевательствах над слонами (видео)По данным властей Габона, контрабандисты тесно связаны с исламистскими движениями, включая «Западноафриканскую провинцию "Исламского государства"» (более известна как «Боко Харам»). Они уничтожают слонов десятками тысяч, вырученные после продажи слоновой кости деньги идут на финансирование террористов. За 10 лет с 2004 по 2014 год лишь в одном из национальных парков Габона, Минкебе, были уничтожены 25 тыс. слонов - 80% всей местной популяции.

«Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») создана в 2002 году и действует в основном на территории Нигерии. Сторонники группировки выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию "Исламского государства"». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность «Исламскому государству».

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Теги: #охрана слонов#слоны в габоне