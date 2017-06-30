Жителей Днепропетровщины кусают еноты и волки

Об этом рассказал городской рабиолог Виктор Нигай, передает Depo.Днепр со ссылкой на "город Павлоград".

"С начала года 140 павлоградцев пострадали от укусов животных: крыс, кошек, собак, енотов, лисиц и даже волков, - отметил он. - В травмпункте городской больницы №4 круглосуточно работает антирабический кабинет. Все больные, которым животные нанесли травмы, в полном объеме получают антирабические препараты. В этом году дефицита препаратов нет. К медикам с укусами обратилось 140 человек, из которых 45 получают антирабическую вакцину".