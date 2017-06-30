Цена выступления: в сети показали, как в цирках издеваются над животными (видео)

В украинских цирках хотят запретить использование животных. В Верховную Раду поданы два законопроекта, в которых предлагается запретить номера с животными в передвижных и стационарных цирках Украины.

Вопрос подняли после многочисленных жалоб и заявлений зоозащитников, а также роликов, на которых видно, в каких условиях содержатся животные.

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Например, на кадрах, снятых в Национальном цирке Украины видно, что тигры и львы живут в вольерах меньше, чем тесный лифт. А маленький медвежонок проводит жизнь в клетке, где даже не может развернуться.