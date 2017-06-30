В Японии обнаружили смертельно опасных муравьев

14:16, 30 июня 2017
Спасение видов
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У людей, предрасположенных к аллергии, укус красных огненных муравьев может привести к смерти.

В мае красные огненные муравьи были обнаружены в порту Кобе / otravlen.ru

Красные огненные муравьи были обнаружены в японском порту Нагоя, яд которых может привести к летальному исходу. 

Это уже второй подобный случай: в мае красные огненные муравьи были обнаружены в порту Кобе, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

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В Нагое их нашли на стенке контейнера, который пришел в Японию из Китая, обойдя несколько портов по всему миру. Муравьи были тут же уничтожены.

Опасения специалистов вызывает возможность распространения опасных насекомых. У людей, предрасположенных к аллергии, их укус может привести к смерти. Этот вид муравьев считается одним из самых опасных в мире. К мерам по усилению надзора в портах будут подключены сотрудники министерства окружающей среды, сообщает телеканал.

Ранее на видео попал огромный "живой плот" из тысяч муравьев, образовавших эту структуру для спасения от воды во время наводнения. 

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Теги: #муравьи в Японии#красные огненные муравьи