В Киеве 2 июля состоится Гранд кото-ярмарка

В воскресенье, 2 июля, в Киеве состоится уже третья Гранд кото-ярмарка, где волонтеры будут искать дом бездомным котикам.

Как отмечают организаторы мероприятия, все животные прошли медицинский осмотр и необходимое лечение, большинство из них вакцинированы и стерилизованы.

Кроме того сообщается, что в рамках сотрудничества с компанией-производителем микрочипов для животных A-chip все коты, которые найдут дома на Гранд кото-ярмарке, будут сразу чипированы и внесены в международную базу данных регистрации животных Animal-id.info.

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«Выбрать себе пушистого друга можно будет прямо в ветеринарной клинике Гранд Вет (вул. Мукачевская, 9) с 11 до 18 часов. На Кото-Ярмарке вас будут ждать полосатые, черные, белые и разноцветные котята и взрослые котики», - обращают внимание организаторы.

Кото-ярмарка – это волонтерский Facebook-проект, который помогает уличным и домашним брошенным котам быстрее находить дома. Для этого животных лечат в клиниках, стерилизуют, вакцинируют, делают им профессиональные фотосессии и отдают новым семьям, подписывая договор о бережном отношении. Недавно кото-ярмарки начали проводить в одной из ветеринарных клиник, где животные находятся на стационаре.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года в Киеве официально запретили отлов уличных котов.