Наказать браконьеров

В начале июня девять самых больших рыболовных компаний США, Азии и Европы подписали соглашение SeaBOS (Ответственное руководство морским промыслом) и приняли решение исключить из своих поставок рыбу, которую вылавливают браконьеры. Как сообщает The Guardian, участники специальной конференции в Нью-Йорке, посвященной целям устойчивого развития океана, также пообещали лоббировать интересы соглашения в парламентах своих стран и через год сообщить о результатах работы.

Для Украины проблема браконьерства не менее актуальна. Сотрудники Госпогранслужбы с печальной регулярностью сталкиваются с рыбными браконьерами – только за последний месяц было зафиксировано несколько случаев. Так, несколько дней назад в Одессе во время очередного рейда пограничники и вовсе нашли в браконьерских сетях 7 мертвых дельфинов. Сумма ущерба от действий браконьеров только по одному эпизоду в Одесской области (местный рыбоохранный патруль совместно с сотрудниками нацполиции и пограничниками задержали микроавтобус, перевозящий около ста тридцати килограмм осетра и севрюги – ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу Украины, порядка двух тонн калкана и ста шестидесяти килограмм другой рыбы) составила почти два миллиона гривен.

Де-юре, на сегодняшний день незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом влечет за собой уголовную ответственность по ст. 249 Уголовного кодекса Украины – штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен, – УНИАН) или ограничение свободы до трех лет. Аналогичная ситуация с незаконной охотой (ст.248 УКУ), которая предусматривает такой же штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов или ограничение свободы до трех лет.

Де-факто, по словам экспертов, браконьеры остаются безнаказанными. Эколог международной благотворительной организации «Экология-Право-Люди» Петр Тестов подчеркивает: массовое рыбное браконьерство и браконьерская охота процветают, а механизм уголовной ответственности за браконьерство на самом деле не работает. «Я регулярно по работе и в свободное время путешествую по Украине, и на 90% водоемов открыто стоят нелегальные сетки, об этом местные жители и представители контролирующих органов прекрасно знают, но ничего не делается, а то, что делается – показуха», – сетует эко-активист.

В Госрыбагенстве убеждены, что в борьбе с браконьерством поможет европейская система сертификации рыбы (в ЕС система сертификации считается ключевым фактором для обеспечения отслеживания водных биоресурсов в коммерческих операциях).

Глава Госрыбагенства Ярема Ковалив отмечает, что Украина остается единственной страной в Европе, где, покупая рыбу, потребители не получают достоверной информации где, когда и каким предприятием была выловлена ​​эта рыба. Именно отсутствие механизма контроля за выловом и продуцирует огромный черный рынок рыбы, сдерживает развитие легальных предпринимателей и ставит под вопрос пищевую безопасность. «Сертификат происхождения рыбы и система прослеживаемости уловов – это эффективный способ борьбы с незаконным рыболовством. Если рыба будет выловлена ​​без разрешительных документов, она не получит сертификат. Без сертификата ее невозможно будет продать, мы лишаем браконьерство экономического содержания. Закрывая рынок для нелегальной рыбы, мы открываем новые ниши для легальных производителей, для рыбных фермеров», – объясняет Ковалив.

Говоря об экономическом эффекте Сертификата, он отметил, что, по оценкам экспертов, теневой рынок рыбы в Украине составляет не менее 150 тысяч тонн в год или 6 миллиардов гривен, которые выйдут «из тени» благодаря внедрению этого документа. Кроме того, это имеет важную экологическую составляющую и необходимо для поддержания постоянных запасов рыбы в водоемах.

Отметим, что государственное рыбное агентство и эксперты Офиса поддержки реформ разработали законопроект, предполагающий создание Фонда поддержки развития рыбного хозяйства. В Госрыбагенстве надеются, что Верховная Рада примет законопроект до конца этого года, и уже в будущем, 2018 году, система сертификации в Украине начнет работать.

К сожалению, как показывает практика, в вопросах экологии украинский парламент всегда очень медлителен. Стоит вспомнить хотя бы законодательные перипетии вокруг законопроектов «Об оценке влияния на окружающую страну» и «О стратегической экологической оценке» – важных для европейской интеграции Украины (принятие этих законов предусмотрено Соглашением об ассоциацию с ЕС и рядом международных соглашений). Оба документа Верховная Рада впервые поддержала еще осенью 2016 года, но президент применил к ним право вето. Далее законопроекты дорабатывались в профильном парламентском комитете, и снова выносились на голосование... На сегодня, один из них – «О стратегической экологической оценке» принят в первом чтении. Второй - «Об оценке влияния на окружающую страну» - был подписан президентом несколько недель назад, что вызвало ликование экологов, которые заявили о начале «экологического безвиза для безопасности окружающей среды Украины».

Радость «новой экологической политики» в Украине продолжают омрачать вопиющие случаи браконьерства. По мнению Петра Тестова, корень проблемы нужно искать в неэффективной правоохранительной и судебной систем. «Очень трудно в судебном порядке доказать факты браконьерства», – подчеркивает он.

С заключением экоактивиста трудно не согласиться. Вспомним хотя бы расстрел семьи лосей в Нежинской районе Черниговской области. Преступление произошло в январе этого года и вызвало огромный резонанс в СМИ. Браконьеры убили самца и беременную самку, еще один лось был ранен. Полиция открыла уголовное дело по факту незаконной охоты, началось следствие и … дело закрылось.

На своей странице в Facebook начальник черниговского областного главка Национальной полиции Украины Эдуард Алехин сетовал, что привлечь виновников к уголовной ответственности нельзя из-за действующих норм законодательства. «Согласно этим бессмысленными нормам, ущерб от данного вида правонарушения составляет 60 тысяч гривен, а ответственность по ст. 248 Уголовного кодекса Украины наступает от 200 тысяч гривен», - констатировал он.

«После этого происшествия ко мне обращались много руководителей разных уровней и народных депутатов с желанием проконтролировать раскрытие этого резонансного преступления. Так вот – вопиющее преступление (с общечеловеческой точки зрения) раскрыто, но законодательный механизм на сегодня не позволяет привлечь преступников к уголовной ответственности! Измените нормы, чтобы мы могли полноценно работать, и каждый преступник нес свое законное наказание», – отмечает Алехин.

Впрочем, экологи не очень верят в радужную перспективу законодательных изменений в вопросе браконьерства. К примеру, Петр Тестов считает, что дальнейшие изменения в законодательстве не нужны. «Чем больше штрафы – тем меньше [браконьеры] их платят. Зачастую, вопрос с контролирующими органами решают за взятку», – объясняет активист.

Кроме того, ждать, пока изменятся законодательные нормы, в наших реалиях можно долго. Поэтому к решению проблемы с браконьерами не мешало бы подключаться местным громадам. К примеру, в Тернополе общественная организация «Противодействие коррупции и мониторинг экологии «Скала»» в весенне-летний нерестовый период провела более 20 рейдов (по семи фактам по ст. 249 Уголовного кодекса продолжается досудебное расследование). Нанесенный браконьерами вред, обнаруженный ими, оценивается в 400 тысяч гривен. «Наше объединение показало больше результатов, чем весь рыбоохранный патруль», – отмечает руководитель организации Андрей Обещик.

Действительно, рыбный патруль в Тернопольской области, имея финансирование, людей, топливо, хоть и провели в четыре раза больше рейдов, составили около двух сотен протоколов, но убытки обнаруженного ими нанесенного вреда оцениваются только в 9 тысяч 100 гривен. «Это - худший результат работы за последние семь лет», – подчеркивают активисты «Скалы» на своей странице в Facebook.

Почему государство в этом вопросе неэффективно, активисты утверждать не берутся. Но полагают, что один из факторов – официальные органы не доводят начатое до конца, в то время как представители общественности всегда стараются сделать это - обеспечивают юридическое сопровождение, чтобы правоохранительные органы, в частности, следователь, добыли вещественные доказательства преступления прямо на месте, контролируют, чтобы дело дошло до суда и выступают свидетелями на судебных заседаниях.

Ирина Шевченко, Диана Кречетова