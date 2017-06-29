Для получения "мимишных" видео с лемурами над ними жестоко издеваются и пытают (видео)

Огромные карие глаза и мягкая шерсть сделали лемуров лори популярными домашними любимцами, а также звездами Интернета, где они предстают в милых образах. Но для того, чтобы получить удачный кадр с лемуром, над животным издеваются, заставляя делать противоестественные для него вещи.

Например, большие глаза лемуров, которые всем так нравятся – защитная реакция от света, который вызывает у них болезненные ощущения. А на забавных кадрах с поднятыми лапками – животное страдает, ибо не может себя защитить.

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Тысячи лемуров вывозят из дикой природы и незаконно продают на улицах и рынках. Животных транспортируют в тесных клетках без воздуха и света. Многие из них не выдерживают такой дороги.

Зоозащитники выступили с призывом защитить лемуров лори, прекратить нелегальную торговлю и издевательство над животными, иначе это грозит уничтожением целого вида.