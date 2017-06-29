На Одесщине открывается экологический парк с водяными буйволами (фото)

С 30 июня в селе Орловка Ренийского района Одесской области состоится официальное открытие экологического парка "Озеро Картал", где можно будет посмотреть на азиатских водяных буйволов. Об этом пишет "Думская".

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На территории парка местные специалисты изготовили деревянную тропинку общей протяженностью 230 метров, которая проходит через водоем. Работники лесничества высадили деревья и изготовили высокую смотровую площадку для туристов.

Издание объясняет, что осенью прошлого года животных привезли сюда из Закарпатья. Поголовье буйволов увеличилось за счет трех родившихся детенышей. Животные удачно перезимовали и чувствуют себя хорошо.

Они находятся на свободном выпасе, с удовольствием питаются водными растениями и обожают купаться в водоеме, особенно на мелководье. Сообщается, что буйволы очень дружелюбны и совершенно не опасны. Зоологи говорят, что по уровню интеллекта эти животные приближаются к собакам.

Экологический парк «Озеро Картал» — это часть международного проекта «Комплексное использование ресурсов пойм как пример нового эффективного хозяйствования в условиях изменения климата». его цель — повысить адаптационные возможности местного населения к тем проблемам, которые несет глобальное изменение климата и неэффективное использование природных территорий.