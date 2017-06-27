В Риме пушистых обитателей зоопарка спасают от жары морожеными лакомствами (фоторепортаж)
18:29, 27 июня 2017Спасение видов
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Сурикатам - арбузы, носухам - фруктовый лед, львам - "кровавые" леденцы.
Италия страдает более чем от 30-градусной жары, поэтому зоопарк в Риме решил побаловать своих жителей морожеными лакомствами.
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Так, сурикаты получили мороженые арбузы, носухи - фруктовый лед, а тигры - "кровавые" леденцы из льда.
Как сообщал Погода.УНИАН, с середины июня Европа страдает от жары. В Португалии она уже привела к масштабным лесным пожарам, в результате которых погибли более 60 человек.
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