В Риме пушистых обитателей зоопарка спасают от жары морожеными лакомствами (фоторепортаж)

Италия страдает более чем от 30-градусной жары, поэтому зоопарк в Риме решил побаловать своих жителей морожеными лакомствами.

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Так, сурикаты получили мороженые арбузы, носухи - фруктовый лед, а тигры - "кровавые" леденцы из льда.

Как сообщал Погода.УНИАН, с середины июня Европа страдает от жары. В Португалии она уже привела к масштабным лесным пожарам, в результате которых погибли более 60 человек.