Берлинский зоопарк показал, как новоприбывшие панды обживаются на новом месте (видео)

24 июня 2017 года в Берлинский зоопарк из Китая наконец прибыла пара больших панд – трехлетняя Мэн-Мэн и семилетний Цзяо Цин. В Германии это событие вызвало большой интерес прессы и общественности.

Пока животные привыкают к своему новому дому и проходят необходимый карантин. Посетители смогут увидеть панд уже с 6 июля.

Как известно, все панды в мире считаются собственностью Китая, который иногда сдает их в аренду другим зоопаркам мира. В то же время все родившиеся заграницей панды также являются собственностью Китая и должны быть возвращены на историческую родину.

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При этом сообщается, что аренда Мэн-Мэн и Цзяо Цин обойдется немецкому зоопарку в 1 миллион евро в год, а срок аренды составит 15 лет.

Отметим, ранее в Берлинском зоопарке уже жила пара панд, однако они так и не смогли дать потомство. Самка умерла в 2007 году, а самец – в 2012-м в возрасте 34 года и на тот момент он считался самой старой пандой в мире.

Как сообщал УНИАН, в начале июня на северо-западе Китая родились трое детенышей большой панды. Всего же сейчас в мире насчитывается чуть более 2 тысяч больших панд.