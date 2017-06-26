На Днепропетровщине обнаружили редкую желтую цаплю

На Днепропетровщине нашли редчайшую желтую цаплю.

Об этом сообщил председатель областного отделения Украинского общества защиты птиц Петр Чегорка, передает "Днепр Вечерний".

"Редкую в наших краях желтую цаплю заметил орнитолог-любитель Юрий Мухин. Увидел редкую птицу Юра в районе острова Козлов", - отметил Петр Чегорка.

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Заметим, что желтая цапля занесена в Красную книгу Днепропетровщины, как редкий, исчезающий вид.

В области известны лишь несколько мест гнездований этой птицы в Широковском, Криворожском, Никопольском, Солонянском, Днепровском районах.