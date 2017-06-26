На Днепропетровщине обнаружили редкую желтую цаплю
20:25, 26 июня 2017Спасение видов
616
Желтая цапля занесена в Красную книгу Днепропетровщины, как редкий, исчезающий вид.
Редкую желтую цаплю заметил орнитолог-любитель / dv-gazeta.info
На Днепропетровщине нашли редчайшую желтую цаплю.
Об этом сообщил председатель областного отделения Украинского общества защиты птиц Петр Чегорка, передает "Днепр Вечерний".
"Редкую в наших краях желтую цаплю заметил орнитолог-любитель Юрий Мухин. Увидел редкую птицу Юра в районе острова Козлов", - отметил Петр Чегорка.
Читайте такжеБезудержное веселье: в столичном зоопарке животные обрадовались ливню (видео)
Заметим, что желтая цапля занесена в Красную книгу Днепропетровщины, как редкий, исчезающий вид.
В области известны лишь несколько мест гнездований этой птицы в Широковском, Криворожском, Никопольском, Солонянском, Днепровском районах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter