Безудержное веселье: в столичном зоопарке животные обрадовались ливню (видео)
19:15, 26 июня 2017Спасение видов
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В понедельник, 26 июня, столицу накрыла непогода - над несколькими районами пронеслись сильные дожди с ураганом.
Киевский зоопарк показал, как его животные радуются сегодняшнему ливню. Соответствующий ролик размещен на Facebook-странице "Киевский зоологический парк общегосударственного значения".
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"А Вы обрадовались сегодняшний грозе так, как это сделали наши слоник и бегемотик?", - говорится в подписи к видео.
Как сообщала Погода УНИАН, столицу Украины 26 июня накрыл страшный ливень. Первая волна непогоды продолжалась недолго - в течение 10-15 минут, однако пользователи соцсетей пишут о стене дождя. Вскоре ливень в Киеве начался с новой силой.
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