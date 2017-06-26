Безудержное веселье: в столичном зоопарке животные обрадовались ливню (видео)

Киевский зоопарк показал, как его животные радуются сегодняшнему ливню. Соответствующий ролик размещен на Facebook-странице "Киевский зоологический парк общегосударственного значения".

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"А Вы обрадовались сегодняшний грозе так, как это сделали наши слоник и бегемотик?", - говорится в подписи к видео.

Как сообщала Погода УНИАН, столицу Украины 26 июня накрыл страшный ливень. Первая волна непогоды продолжалась недолго - в течение 10-15 минут, однако пользователи соцсетей пишут о стене дождя. Вскоре ливень в Киеве начался с новой силой.