В Днепре запретят продавать животных "с рук" и без ветеринарных документов

Заместитель городского председателя Михаил Лысенко сообщил, что в связи с многочисленными обращениями зоозащитных организаций подготовлено распоряжение о запрете реализации животных «с рук», передает "Днепр вечерний".

Читайте такжеВ Киеве официально запретили вылов бездомных котовРешение «О запрете отчуждения домашних животных в общественных местах» будет принято с целью предотвращения бесконтрольной продажи животных, издевательства над ними и убийства.

Продажа животных без ветеринарных документов и в не отведенных для этого местах, как отмечено в проекте решения, противоречит принятым в Днепре Правилам содержания домашних животных.

Согласно документу, бороться с перекупщиками животных будут сотрудники КП «Зооконтроль» совместно с КП «Муніципальна варта» и представителями зоозащитных организаций города.

Пока это только проект, и он вступит в силу, не раньше, чем через месяц, после принятия на сессии горсовета, которая запланирована на 19 июля.

По словам директора КП «Зооконтроль» Олега Кучина, полицейские готовы оказывать помощь в выполнении этого решения городских властей.