Под Киевом после столкновения с автомобилем умер лось

"На трассе Киев-Вышгород, 5 км от пл.Шевченко в 22-20, 22 июня на дорогу неожиданно выскочил лось и оказался сбит машиной. Водитель сделал все возможное, чтобы предотвратить ДТП, но все же сбил лося, тот левым боком упал на машину и сильно вмял крышу и лобовое стекло. Водитель не пострадал, лось сначала упал на обочине, а потом встал, и шатающейся походкой начал ходить вдоль дороги", сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

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"Прибывшие на место патрульные полицейские вызвали Команду спасения животных. Связавшись с ветеринаром и получив указания по седации раненого животного, спасатель выехал на место происшестия.

Лось был седирован выстрелом из шприцемета с помощью препарата "Медитин", и лег на обочине.

Через час приехала вызванная полицией группа егерей ( в нетрезвом состоянии). Они предположили гибель лося, и предложили забрать его на "утилизацию" (несмотря на то, что лось дышал). Егерям лося не отдали - они уехали.

Еще через некоторое время на место прибыли ветеринарные врачи, представители парка Межигорье и группа спасателей МЧС, которые должны были помочь отвезти пострадавшего лося в заповедник.

Однако во время осмотра ветврачом лось скончался. Предположительная причина смерти- сильное внутреннее кровотечение, сотрясение мозга.

К сожалению, помочь лосю было невозможно.

При осмотре погибшего животного оказалось, что рана на ноге свежая, и это не тот лось, который недавно бегал по Оболони".