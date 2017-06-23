В Киеве водители спасли утиную семью (видео)

В киевском районе Выдубичи водители спасли утку с выводком утят, которые пытались перейти многорядное шоссе на развязке, передает 112 Украина.

Видео спасательной операции опубликовал на своей странице в Facebook киевлянин Виктор Андрейченко.

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На видео видно, как один водитель, припарковавшись в крайнем левом ряду, перелез отбойник, чтобы остановить поток машин и перевести птиц в безопасное место. Потом рядом появляются еще двое мужчин, которые помогают перегнать уток на нужную сторону дороги. В результате утиная семья была спасена.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Луизиана пожарный Коди Кнехт спас шестерых утят с помощью крякающего рингтона.