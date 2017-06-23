Изобретение века: австралийцы придумали улей, из которого течет мед (видео)

Австралийцы Сидар и Стюарт Андерсоны перевернули понимание о классическом получении меда. Они изобрели потоковый улей. Благодаря ему мед льется из улья прямо в посуду.

Разработчики придумали пластиковые соты особой конструкции. После наполнения медом ячейки разделяются и мед свободно стекает в посуду.

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Целью изобретателей было привлечь к пчеловодству тысячи новых людей, так как новая система очень проста в использовании и позволяет откачивать мёд с минимальным вмешательством в улей.

Процедура не травмирует и не убивает пчел, как это происходит во время традиционной выкачки меда. Это изобретение считают самым значительным нововведением в пчеловодстве с 1852 года.