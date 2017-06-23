На северо-западе Китая родились трое детенышей панды
09:56, 23 июня 2017Спасение видов
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В северо-западной китайской провинции Шэньси на прошлой неделе родились трое детенышей панды.
Детеныши панды из Шэньсиского научно-исследовательского центра / Xinhua
Так, четырнадцатилетняя панда Ян Ян родила детеныша-самца 11 июня в Шэньсиском научно-исследовательском центре по спасению редких диких животных и селекции, передает Xinhua.
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В этом же центре панда кличке Ай Бан 12 июня родила двойню детенышей-самцов, вес каждого из которых уже превысил 230 грамм.
Сообщается, что все детеныши пребывают в хорошем состоянии.
Также ожидается, что две другие панды также родят уже в ближайшее время.
Напомним, в столичном зоопарке выбирают имя для маленькой бегемотихи. Среди вариантов - Памела, Фиона и Глория.
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