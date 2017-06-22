В Киеве официально запретили вылов бездомных котов

В Киевском горсовете проголосовали за запрет вылова бездомных кошек на территории города. За это решение проголосовал 81 депутат. Своим решением чиновники запретили вылов кошек за исключением случаев, когда животных нужно стерилизовать или сделать прививку и/или пристроить к новым владельцам.

Читайте такжеРада хочет запретить уличных фотографов с животными"Кроме того, коммунальные предприятия по содержанию жилищного фонда обязуются не создавать преднамеренных помех для выполнения котами функции естественной дератизации. И предоставлять им доступ к подвальным помещениям", - пояснил автор проекта депутат Киевсовета Константин Яловый.

Это решение также обязывает ЖЭКи, ЖСК и ОСМД тщательно проверять подвалы и чердаки, чтобы не закрывать там котов, поскольку это может привести к их гибели.

Профильные организации - коммунальные предприятия "Приют для животных" и "Киевская городская больница ветеринарной медицины" - должны за бюджетные и внебюджетные средства провести плановую стерилизацию бездомных кошек.

Как сообщал УНИАН, в феврале комиссия по вопросам ЖКХ поддержала петицию о признании бездомных котов частью городской экосистемы и предоставление им необходимой защиты. Ранее эту петицию поддержали более 10 тыс. киевлян.