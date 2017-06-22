Незваные гости: село на Львовщине атакуют дикие кабаны

В Закривце Новострелищанской ОТГ на Львовщине приусадебные участки атакуют дикие кабаны. Животные роют картошку, чтобы поживиться молодыми клубнями, передает ZIK.

Незваные лесные гости приходят ночью, когда все спят.

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"Дикие свиньи и в прошлые годы посещали наши огороды, наносили нам вред, но это было значительно позже, когда уже созревала кукуруза", – рассказали жители Закривца.

"Что побудило кабанов в этот раз так быстро атаковать наши огороды, когда еще и картошка не зацвела, неизвестно", - добавляют они.

Как сообщал УНИАН, 2 июня жители Харькова заметили в районе местного лесопарка семейство диких кабанов.