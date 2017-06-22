На Одесщине семь дельфинов погибли в сетях браконьеров (фото, видео)

В Одесской области вчера во время рейда пограничники обнаружили около 2 км браконьерских сетей, в которых запутались и погибли семь дельфинов, занесенных в Красную книгу Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеВ аэропорту "Одесса" разоблачили командира авиалайнера, который занимался контрабандой попугаевКорабль морской охраны специального обеспечения «Аметист» и малый катер морской охраны прошли рекой Дунай и вышли в прибрежные воды Черного моря. Как пояснили в секторе, поиск незаконных орудий лова проводился на основании реализации оперативной информации методом траления водных районов, входящих в Дунайский биосферный заповедник.

В результате обнаружены и изъяты около 2 км браконьерских сеток без опознавательных знаков. В них обнаружили 7 погибших дельфинов-азовок и две живые рыбы - осетра и севрюгу.

«Все виды занесены в Красную книгу Украины», - подчеркнули в управлении.

Пограничники выпустили живых рыб в море, погибших дельфинов передали представителям Дунайского биосферного заповедника и ветеринарного подразделения для проведения экспертизы и захоронения. Изъятые сетки переданы Государственной фискальной службы. Проводятся соответствующие проверки.