Смертельная схватка за водопой: разъяренный бегемот убил носорога (видео)

В южноафриканском заповеднике бегемот напал на носорога, стоявшего у водоема во время засухи. Схватку снял на видео рейнджер Стэнли Робертсон, передает Daily Star.

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На видеозаписи видно, как бегемот сначала пытается отогнать носорога от воды, затем разъяренное животное загоняет последнего в воду и убивает его. Как правило, носороги защищаются с помощью рога, но этому его удалили чтобы обезопасить от браконьеров.

"Бегемоты становятся очень агрессивными во время засухи. Видимо, когда он толкнул носорога в воду, адреналин захлестнул его", - заявил Робертсон.

Бегемоты считаются одними из самых опасных животных Африки: в год они убивают около 500 человек.

Как сообщал УНИАН, в марте в зоопарке города Туари к западу от Парижа неизвестные из корыстных побуждений жестоко убили носорога.