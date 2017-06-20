Памела, Фиона или Глория: в столичном зоопарке выбирают имя для маленькой бегемотихи (видео)

В столичном зоопарке выбирают имя для маленькой бегемотихи. Среди вариантов - Памела, Фиона и Глория.

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300-килограммового детеныша недавно показали публике - до этого почти год держали в закрытом вольере - оно боялось людей и громких звуков.

"Две трети времени она ест - фрукты, овощи, сено, траву, - остальное спит или притворяется спящей", - говорится в сюжете. Родилось животное в итальянском зоопарке, в Киев его доставили самолетом.

Как сообщал УНИАН, в Киевском зоопарке вывели 4 черных аистов. В отличие от своего распространенного родственника - белого аиста, они всячески избегают человеческого общества.