В Хмельницком в витрину магазина поместили живого крокодила (видео)

В витрину поместили рептилию по кличке Афродита. По мнению владельца экзотики, она должна привлечь внимание клиентов. Впрочем, от такого зрелища не в восторге ни хмельничане, ни защитники животных.

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