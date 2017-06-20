В Хмельницком в витрину магазина поместили живого крокодила (видео)

16:45, 20 июня 2017
Спасение видов
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Защитники животных обеспокоены "трудоустройством" крокодила.

Кадр из видео ТСН

В витрину поместили рептилию по кличке Афродита. По мнению владельца экзотики, она должна привлечь внимание клиентов. Впрочем, от такого зрелища не в восторге ни хмельничане, ни защитники животных.

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Теги: #крокодил