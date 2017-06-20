В Индии обнаружили новый вид носатых лягушек (фото)

Индийская исследовальница Сонали Гарг нашла новый вид лягушек семьи носатые. Аспирантка университета Дели обнаружила их после пяти лет исследований в Западных Гатах, передает ВВС.

Этот вид относится к группе индийских лягушек или рода Fejervarya.

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Профессор, который руководил исследованием студентки, подчеркнул необходимость дальнейших исследований, чтобы сохранить этот недавно открытый вид.

"Эти лягушки уже сталкиваются с угрозой вымирания от различных видов человеческой деятельности", – рассказала Гарг.

Как сообщал УНИАН, ученые обнаружили в Эквадоре новый вид лягушек, относится к семейству Centrolenidae, которых называют "стеклянными".