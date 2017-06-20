В южно-корейском зоопарке двое слонов спасли из воды маленького слоненка (видео)
13:56, 20 июня 2017Спасение видов
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Видео спасения стало хитом в сети.
Двоє слонів спільними силами врятували маленьке слоненя із води у південно-корейському зоопарку
В южно-корейском зоопарке двое слонов спасли из воды маленького слоненка. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Слоненок упал в воду, и один из взрослых слонов сразу же попытался вытащить его. На помощь поспешил другой большой слон. И через несколько минут двое взрослых зашли в бассейн, осторожно поддержали хоботами слоненка и помогли ему выбраться.
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Видео спасения стало хитом в сети - его уже посмотрели почти 460 тысяч человек.
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