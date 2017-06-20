В южно-корейском зоопарке двое слонов спасли из воды маленького слоненка (видео)

В южно-корейском зоопарке двое слонов спасли из воды маленького слоненка. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Слоненок упал в воду, и один из взрослых слонов сразу же попытался вытащить его. На помощь поспешил другой большой слон. И через несколько минут двое взрослых зашли в бассейн, осторожно поддержали хоботами слоненка и помогли ему выбраться.

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Видео спасения стало хитом в сети - его уже посмотрели почти 460 тысяч человек.

Ранее в Канаде спасли растолстевшего бобра, который застрял в заборе.