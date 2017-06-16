В Киеве попугай-монах "эмигрировал" в американское посольства (видео)

В столице потерялся зеленый попугай. Птица нашла новое пристанище в посольстве США, говорится в сюжете ТСН.

У нелегала 40-сантиметровый рост и хороший аппетит – сотрудники дипмиссии подкармливают визитера без документов яблочком. Попугай чувствует себя в посольстве, словно у себя дома.

"Он легко идет к людям, на голову садится", - говорят работники учреждения. В посольстве не знают имени птицы, но выяснили его породу: попугай-монах. Что интересно, такой вид для США более характерен, чем для Украины.

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О залетном попугае работники посольства написали в соцсетях – он уже собрал сотни лайков и перепостов, но хозяин до сих пор не нашелся. Сотрудники миссии уже строят планы на птицу. "Будем учить английскому, если хозяин не найдется", - говорят они.

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