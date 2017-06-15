Латвийский Сейм запретил использование животных в цирках

Латвийский Сейм в окончательном чтении утвердил поправки, запрещающие использовать в цирковых представлениях животных, даже рожденных в неволе.

Такое решение было принято несмотря на то, что комиссия при Министерстве земледелия одобрила другую формулировку, сообщает латвийское издание DELFI.

Рассматривая изменения в законе о защите животных в окончательном чтении, парламент большинством голосов не поддержал предложение ответственной комиссии разрешить использовать в цирке животных из специально составленного списка.

Таким образом, Сейм не менял принятую в первом чтении редакцию поправок, которые запрещают использовать в цирке любых диких животных, в том числе рожденных в неволе.

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Ранее соответствующие поправки к законопроекту о защите животных были подготовлены Министерством земледелия под давлением латвийских защитников животных, сообщает LSM.LV

11 мая под зданием Сейма латвийцы устроили 2 пикета – за и против использования животных в цирках.

Идею цирка без животных тогда поддержала и директор Рижского цирка Инара Кехре, отметив, что животные – не единственное, что может привлечь внимание аудитории, так или иначе учреждение отказалась бы от них.

Негативно решение Сейма воспринял владелец латвийского цирка-шапито Леонид Фролов.

По его словам, запрет на использование животных приведет к краху циркового искусства, ведь на акробатах и фокусниках, по его мнению, бизнес не сделаешь.