В китайском зоопарке собака стала новой мамой для четырех брошенных редких тигрят (фото)

В заповеднике китайского Жунчэня сразу для четверых тигрят трех разных видов новой мамой стала собака, сообщает Daily Mail.

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Брошенные новорожденные тигрята теперь находятся на грудном вскармливании у собаки, которая не так давно сама родила щенят. Теперь молодые тигры кормятся бок о бок с щенком своей новой матери.

Примечательно, что юные тигрята разных и довольно редких видов - два золотых тигра, один белый и один снежно-белый.

Как сообщал УНИАН, ранее в чилийском зоопарке показали львят, появившихся на свет после уникальной операции у их стерилизованного отца.