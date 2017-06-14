Уникальное пополнение: в Тернополе у пары спасенных сарн родились сразу трое детенышей (видео)

В Тернополе у пары ручных косуль, которые проживают в зооуголке в местном парке, появилось пополнение. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сообщается, что козлята родились неделю назад. Их родителей три года назад спасли от браконьеров и поселили в местный зооуголок. Только в этом году пара серн обзавелась потомством – на свет появились сразу трое детенышей. Это редкий случай, ведь даже в дикой природе у сарн рождается не больше двух малышей.

Козлят накануне выпустили из закрытого помещения в вольер под открытым небом, и они уже ручные и не боятся людей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве провели целую спецоперацию по спасению мини-зоопарка, который застрял в колодце.