В Киеве прошел первый в Украине парад джек-рассел-терьеров (фоторепортаж)

11 июня в Киеве состоялся первый парад собак породы джек-рассел-терьер.

В мероприятии приняли участие более 500 участников. Колонна прошла по Крещатику: от Украинского дома к зданию Киевской городской госадминистрации (КГГА), пишет День.

Действо происходило под музыку из фильма "Маска" и в сопровождении танцоров сальсы.

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Цель парада - помощь приюту для домашних животных Best Friends.

Организаторы мероприятия выбрали победителей в номинациях: лучший джек-рассел, лучший костюм, лучшая пара.

Некоторые владельцы джек-рассел-терьеров для участия в киевском параде прилетели из США и приехали из других городов.