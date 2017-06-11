В Киеве прошел первый в Украине парад джек-рассел-терьеров (фоторепортаж)

18:19, 11 июня 2017
Спасение видов
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Действо происходило под музыку из фильма "Маска" и в сопровождении танцоров сальсы. Цель парада - помощь приюту для домашних животных Best Friends.

фото УНИАН

11 июня в Киеве состоялся первый парад собак породы джек-рассел-терьер.

В мероприятии приняли участие более 500 участников. Колонна прошла по Крещатику: от Украинского дома к зданию Киевской городской госадминистрации (КГГА), пишет День.

Действо происходило под музыку из фильма "Маска" и в сопровождении танцоров сальсы.

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Цель парада - помощь приюту для домашних животных Best Friends.

Организаторы мероприятия выбрали победителей в номинациях: лучший джек-рассел, лучший костюм, лучшая пара.

Некоторые владельцы джек-рассел-терьеров для участия в киевском параде прилетели из США и приехали из других городов.

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Теги: #парад собак#парад джек-рассел-терьер