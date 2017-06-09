В Австралии спасают горбатого кита, которого выбросило на берег (видео)

На австралийское побережье во время прилива выбросило горбатого кита. Животное испугало сотни отдыхающих, которые пришли на общественный пляж, сообщает ТСН.

Читайте такжеПо Киеву бегает раненый лось (видео)На помощь они позвали зоологов, которые устроили вокруг кита круглосуточное дежурство. Полсотни волонтеров и ветеринаров почасово дежурят и следят за физическим состоянием, температурой и давлением морского обитателя. Они ждут отлива, чтобы помочь киту вернуться в воду.