По Киеву бегает раненый лось (видео)

В столице на Оболони заметили раненого лося. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

"Внимание всем жителям Оболони (Приречная, Набережная)! По району бегает раненый лось", - говорится в сообщении.

По словам киевлянина Евгения Козловского, который встретил лося во время утренней пробежки, у животного сильно повреждена нога, передает ТСН.

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"Куски мяса в районе колена висели. Вызвал сразу копов, пошли вместе искать. Бродили полчаса по кровавым следам, но не нашли. Лось хоть и раненый, но очень быстрый. Боюсь, что если не найдется, может просто от потери крови умереть", - рассказал он.

Позже местные жители заметили животное в Днепре, лось поплыл в направлении Троещины, после чего вышел на берег.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине спасли лося, который не смог выбраться из реки.