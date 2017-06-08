В Одесской области браконьеры наловили рыбы на 2 миллиона

В Одесской области в ночь на 8 июня правоохранители задержали микроавтобус с выловленной браконьерами рыбой, стоимостью более 2 млн грн.

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, операцию, информацию о которой получили оперативные сотрудники пограничного ведомства, удалось реализовать совместными усилиями сотрудников Госпогранслужбы, полиции и представителей Госрыбоохраны.

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Отмечается, что микроавтобус Mercedes Sprinter для проверки был остановлен в городе Вилково Килийского района области.

Выяснилось, что гражданин Украины перевозил в автомобиле около 1,6 тонны калкана (отряд камбалообразных), более 130 кг ценных пород рыб – осетра и севрюги, которые занесены в Красную книгу, и свыше 160 кг других пород рыбы.

«В ходе опроса водитель не смог объяснить место и способ отлова рыбы, как и не смог предоставить необходимых документов. Общая сумма нанесенного ущерба государству составила более 2 млн грн», - подчеркнули в ведомстве.

По данному факту в Килийское отделение Национальной полиции направлено уведомление по ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).