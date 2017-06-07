В Днепре спасли волчонка (фото)

21:14, 07 июня 2017
Спасение видов
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Животное было истощено и болело энтеритом, но волонтеры его спасли.

В Днепре волонтеры спасли волчонка, который находился в частном зоопарке города.

По их словам, состояние волчонка на момент его обнаружения было критическим. Животное было истощено и болело энтеритом, передает Днепр вечерний.

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Сейчас животное идет на поправку и находится под присмотром волонтеров. "Малыша-волчонка отдали на лечение на пороге его смерти...Волчонок успешно прооперирован, пошел на поправку", - рассказали волонтеры.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Запорожье спасли косулю, которая застряла в ограждении ДнепроГЭСа.

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Теги: #спасение волчонка#волчонок в Днепре