В Днепре спасли волчонка (фото)

В Днепре волонтеры спасли волчонка, который находился в частном зоопарке города.

По их словам, состояние волчонка на момент его обнаружения было критическим. Животное было истощено и болело энтеритом, передает Днепр вечерний.

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Сейчас животное идет на поправку и находится под присмотром волонтеров. "Малыша-волчонка отдали на лечение на пороге его смерти...Волчонок успешно прооперирован, пошел на поправку", - рассказали волонтеры.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Запорожье спасли косулю, которая застряла в ограждении ДнепроГЭСа.