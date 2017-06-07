В Киеве провели целую спецоперацию по спасению мини-зоопарка, застрявшего в колодце (фото)

В Киеве участники Команды спасения животных спасли утку, двух черепах и семь лягушек. Об этом сообщается на их странице в Facebook.

Животных увидели в стоке, куда попадает вода из озера в парке Нивки.

Читайте такжеВ центре Киева убили павлина и повесили его на забор (фото)

Прибывшие спасатели обнаружили, что вода стекает в колодец глубиной около трех метров, после чего уходит в сифон (полностью затопленный тоннель, заваленный мусором). "Верхняя часть колодца находится на уровне воды, и забрана широкой решеткой, такой, чтобы человек не провалился. Но при повышении уровня воды в колодец попадает много разных животных, у которых нет ни малейшего шанса самостоятельно выбраться", – отметили в Команде спасения.

При помощи гидравлических ножниц спасатели вырезали кусок решетки и по веревке в костюмах химической защиты спустились вниз. Весь колодец водостока заполнен гнилой водой и телами погибших там за долгое время.

Из колодца удалось поднять живыми одну утку, две черепахи и семь лягушек.

Проведение работ осложнял сильный запах разложения и скользкие стены колодца.

Черепах забрала на реабилитацию одна из спасательниц Команды, утку забрали в Усадьбу Нюшаниково, а лягушек отпустили в безопасном месте (ниже по течению).

"Для того чтобы больше в колодец не попадали и не погибали там животные, необходимо заделать сток мелкоячеистой сеткой", – подчеркнули спасатели.