В Киеве провели целую спецоперацию по спасению мини-зоопарка, застрявшего в колодце (фото)
Животные попали в колодец и не могли самостоятельно выбраться.
В Киеве участники Команды спасения животных спасли утку, двух черепах и семь лягушек. Об этом сообщается на их странице в Facebook.
Животных увидели в стоке, куда попадает вода из озера в парке Нивки.
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Прибывшие спасатели обнаружили, что вода стекает в колодец глубиной около трех метров, после чего уходит в сифон (полностью затопленный тоннель, заваленный мусором). "Верхняя часть колодца находится на уровне воды, и забрана широкой решеткой, такой, чтобы человек не провалился. Но при повышении уровня воды в колодец попадает много разных животных, у которых нет ни малейшего шанса самостоятельно выбраться", – отметили в Команде спасения.
При помощи гидравлических ножниц спасатели вырезали кусок решетки и по веревке в костюмах химической защиты спустились вниз. Весь колодец водостока заполнен гнилой водой и телами погибших там за долгое время.
Из колодца удалось поднять живыми одну утку, две черепахи и семь лягушек.
Проведение работ осложнял сильный запах разложения и скользкие стены колодца.
Черепах забрала на реабилитацию одна из спасательниц Команды, утку забрали в Усадьбу Нюшаниково, а лягушек отпустили в безопасном месте (ниже по течению).
"Для того чтобы больше в колодец не попадали и не погибали там животные, необходимо заделать сток мелкоячеистой сеткой", – подчеркнули спасатели.