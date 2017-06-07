Во Львове запустили центр с "усыновления" бездомных животных

Во Львове открыли центр, в специальной базе данных которого можно выбрать кота или собаку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

После того, как люди определились с животным, которое хотели бы забрать, их приглашают в центр, где они могут погулять с четвероногими и привыкнуть.

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Когда же окончательно решили приютить животное, администраторы еще проверят серьезность намерений, лишь после того оформят документы.