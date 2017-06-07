Во Львове запустили центр с "усыновления" бездомных животных
13:39, 07 июня 2017Спасение видов
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Администраторы оформят документы только после того, как убедятся в серьезности намерений потенциальных хозяев.
Потенциальных хозяев приглашают в центр, где они смогут прогуляться с животными / скрнішот
Во Львове открыли центр, в специальной базе данных которого можно выбрать кота или собаку. Об этом говорится в сюжете ТСН.
После того, как люди определились с животным, которое хотели бы забрать, их приглашают в центр, где они могут погулять с четвероногими и привыкнуть.
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Когда же окончательно решили приютить животное, администраторы еще проверят серьезность намерений, лишь после того оформят документы.
Во Львове появился центр, где выбирают хозяев для бездомных животных
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