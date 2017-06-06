Тигра, убившего сотрудницу британского зоопарка, не будут усыплять

Тигр, напавший на женщину в зоопарке в английском графстве Кембриджшир, не будет усыплен, сообщила администрация заведения, передает Русская служба Би-би-си.

Инцидент произошел 29 мая: 34-летняя Роза Кинг случайно оказалась в одном вольере с тигром и погибла в результате нападения хищника. Обстоятельства смерти Кинг выясняются до сих пор.

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"После активных консультаций с сотрудниками зоопарка мы решили не усыплять тигра. Решение было полностью поддержано семьей Розы", - говорится в сообщении руководства зоопарка.

Роза Кинг проработала смотрителем зоопарка Hamerton Zoo Park 14 лет. На время расследования обстоятельств ее смерти заведение остается закрытым.

"Мы ожидаем результатов расследования, чтобы понять, что произошло, перед тем как делать дальнейшие шаги", - говорится в сообщении Hamerton Zoo Park.

Ранее в администрации зоопарка подчеркивали, что у тигра не было возможности выбраться из вольера и напасть на посетителей.

"Безопасность посетителей никоим образом не была поставлена под угрозу", - отмечали в учреждении.

Как сообщали очевидцы, гибель смотрителя не вызвала паники: всех посетителей попросили покинуть территорию зоопарка, но через 20 минут впустили обратно.

В зоопарке Hamerton, открывшемся в 1990-м году, содержатся малайзийские и бенгальские тигры, гепарды, волки, а также различные виды птиц и рептилий.