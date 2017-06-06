В Николаевской области нашли уникальную птицу - воробья-альбиноса (фото)

В селе Секретарка Николаевской области местные жители обнаружили чрезвычайного воробья-альбиноса с красными глазами. В комментарии для ТСН.uа местный житель Анатолий Грабчак рассказал, как впервые увидел необычную птицу и теперь защищает ее от котов.

Впервые чудо-птенец прилетел в хозяйство мужчины где-то месяц назад – тогда его еще кормили родители-воробьи.

"Двор здоровый, кормим цыплят своих, утром выпускаем и в это время прилетает много птиц к нам. Мы их немного подкармливаем, потому что эта зима была суровой. И тут появился беленький-беленький, - молодой воробей. Родители его кормили на дереве. Подбежали за фотоаппаратом, сфотографировали его (...) Он был такой беленький, как белый-белый снег. И его так видно везде было, переживали за него", - вспоминает мужчина.

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Со временем птица начала садиться на землю, поэтому семье пришлось гонять трех своих котов, чтобы они не поймали воробья-альбиноса. Местный житель рассказывает, что дружит необычная птица даже с домашней птицей.

"Улетел от нас где-то, вчера его не было. А сегодня он был утром. Так уже вижу сам он, ибо мы цыплят, бывает, выпускаем раньше, то он с ними даже не боится. Они также привыкли к нему", - объясняет Анатолий Грабчак.

Вырос белый воробей в семье вместе с другими обычными птицами.

"Сначала думали, может и не воробей, но родители кормят его, старые (воробьи - Ред). Там было с ними, видно, один выводок, еще двое серых были. Такие, как обычные. А этот был беленький-беленький, глаза красные, потому что он подпускал близко, где-то полтора метра, смотрели на него... ", - добавляет Грабчак.

Его дочь прочитала, что альбиносы прячутся от солнца, поэтому днем птицы обычно не видно.

"Может, он в тени. Ночевал он у нас тут рядом, там старенькая хата есть и заросли, я приходил туда к нему и видел", - объясняет мужчина.

Грабчак говорит, что пытается и дальше подкармливать и защищать уникальную птицу.

"Котов гоняем, что от нас зависит, делаем. Кормим, смотрим за ним. Очень редко в природе, я такого не видел, и мама живет уже 70, почти 80 лет, и говорит, что такого не видела", - подытожил он.