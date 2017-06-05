В Австралии скончался старейший ленивец в мире: прожил в четыре раза больше положенного (фото)

В Австралии в зоопарке Аделаиды скончался старейший ленивец Мисс Си.

Об этом пишет Daily Mail.

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Отмечается, что она прожила 43 года – срок, который в четыре раза больше положенного для этого вида животных.

«Средняя продолжительность жизни ленивца в диких условиях составляет примерно 10–12 лет, так что Мисс Си стала феноменом своего рода», — рассказал доктор Фил Эйнсли, один из кураторов зоопарка.